1.напишите формулу 2-метилбутадиена-1,3.составьте структурные формулы 2-ух гомолого?? и 2-ух изомеров .дайте им названия

Химия
1.напишите формулу 2-метилбутадиена-1,3.составьте структурные формулы 2-ух гомолого?? и 2-ух изомеров .дайте им названия
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