Напишите химические уравнения следующих превращений:Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe

Химия
Напишите химические уравнения следующих превращений:Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Fe+2HCl=FeCl2+H2 2Fe + 2H2O + O2 = 2Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O Fe2O3+3C= 2Fe+3CO
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь прямоугольника 48 см.кв.,ширина-6 см.Найди периметр прямоугольника. Периметр прямоугольника равен 28 см. Длинна 12 см.Найди площадь прямо...
Ответить
Химия
1.в электротехнике для производства ламп накаливания применяют металлическую нить из вольфрама алюминия золота серебра? 2.какие из предложенных п...
Ответить
Математика
Какую часть киллограма составляет : 1г, 200г, 350г, 600г, 850г.
Ответить
Русский язык
Какой частью речи является слово их
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 88
Ответить