Напишите химические уравнения следующих превращений:Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe
Химия
Напишите химические уравнения следующих превращений:Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe
Ответ(ы):
Гость:
Fe+2HCl=FeCl2+H2 2Fe + 2H2O + O2 = 2Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O Fe2O3+3C= 2Fe+3CO
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