Помогите срочно плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!! Упростите выражения: (f - g)³ - f(f - g)² Заранее спасибо!
Алгебра
Помогите срочно плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!! Упростите выражения: (f - g)³ - f(f - g)² Заранее спасибо!
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