Условия В зале стояли кресла в 6 рядов, по 8 кресел в ряду. Сколько кресел вынесли в ??оридор. если в зале их осталось 46?
Математика
Условия В зале стояли кресла в 6 рядов, по 8 кресел в ряду. Сколько кресел вынесли в ??оридор. если в зале их осталось 46?
Ответ(ы):
Гость:
6•8=48 кресел всего было 48-46=2 кресла вынесли Ответ: 2
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