Условия В зале стояли кресла в 6 рядов, по 8 кресел в ряду. Сколько кресел вынесли в ??оридор. если в зале их осталось 46?

Математика

Условия В зале стояли кресла в 6 рядов, по 8 кресел в ряду. Сколько кресел вынесли в ??оридор. если в зале их осталось 46?

Автор: Гость