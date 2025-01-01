Составить памятка для туриста при поездки в Австралию

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Общие сведенияСтолица - Канберра с населением 310 тыс.человек. Крупнейшие города – Сидней – 4 млн.чел., Мельбурн – 3,3 млн.чел. 99% городов сосредоточено на восточном побережье.ТранспортВ Сиднее есть автобусы для туристов. Они красного цвета. Курсируют они с 9.30 до 17.00. Общественный транспорт – автобусы, городская электричка и монорельсовая дорога. В Австралии – левостороннее движение. Вызов такси: Стоимость заказа - AU$1.10 Посадочная такса - AU$2.70 Тел: 8332 8888 (в Сиднее) / 13 14 51 В гостинице обратитесь к портьеДеньгиАвстралийский доллар (AUD) равен 100 центам. 1 USD равен 1,7 AUD. При обмене банки берут в среднем 5 AUD. Часы работы банков: С понедельника по четверг - с 9.30 до 16.00 По пятницам - с 9.30 до 17.00ВремяС 1 января по первое воскресенье марта - плюс 8 часов. С первого понедельника марта по последнюю субботу марта - плюс 7 часов. С последнего воскресенья марта по последнее воскресенье сентября - плюс 6 часов. С последнего понедельника сентября по последнюю субботу октября - плюс 7 часов. С последнего воскресенья октября по 31 декабря - плюс 8 часов.КлиматСидней находится в умеренном поясе и климат здесь умеренный и мягкий. Времена года прямо противоположны нашим, лучшее время посещения – с октября по май.ЯзыкГосударственный язык: английский.РелигияНаибольшее количество верующих - католики.ЧаевыеВ ресторанах, если Вас хорошо обслужили, принято оставить около 10% стоимости; в такси оставляют обычно 1-2 доллара; гидам принято платить чаевые, если Вы довольны обслуживанием; водителям экскурсионных автобусов, особенно, если Вам помогают с багажом, также платят чаевые; другому обслуживающему персоналу - по желанию.Особенности пребывания в странеКупание в океане: Подводные течения в океане намного сильнее и опаснее морских. Купайтесь только между красно-желтыми флажками и соблюдайте правила безопасности в воде!КухняВ Австралии самый настоящий гастрономический Интернационал. Самые лучшие рестораны города сосредоточены в районе Дарлинг-Хаст (Оксфорд-стрит, Бартон стрит, Виктория стрит) и в Сарри Хилс (Клевеленд стрит, Элизабет стрит). Непременно надо посетить Фиш Маркет (Паймонт бридж роуд), открыт с 7 до 16 часов.МагазиныЧасы работы магазинов: С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед По четвергам (в Сиднее) - с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед По субботам и воскресеньям - с 10.00 до 16.00ТелефоныИз телефона-автомата: Стоимость местного звонка AU$0.50 Стоимость звонка в Россию ~ AU$2.20 В другие страны Из отеля: *Звонки из гостиницы стоят дороже Рекомендуем телефонные карты Hello или Victory которые Вы можете приобрести в любом магазине. Тел в Россию: 0011 + 7 + код города + № телефона В другие Страны 0011 + код страны + код города+ № телефона Код коммутатора (обычно 0) + остальной номер, как указано выше. Справочные: Телефонная по Австралии - 12455 (бесплатный звонок) В Сиднее: Метро, автобусов и пароходов - 13 15 00 О забытых в транспорте вещах - 13 14 44 Погоды и температуры воды - 1900 926 122 Курса валюты - 9312 0945 (в Сиднее)При возникновении проблемЭкстренная помощь: Полиция, пожарная бригада, скорая помощь - Тел: 000 (бесплатный звонок). Посольство в Канберре: 78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603 Телефон: (612) 6295-9033, Факс: (612) 6295-1847. Консульский отдел: Телефон: (612) 6295-9474, Факс:(612) 6295-1001. Генконсульство в Сиднее: Адрес: 7-9 Fullerton Street, Woollahra, NSW 2025 Телефон: (612) 9326-1866, 9326-1702 Факс: (612) 9327-5065