На какие 4 группы по написанию ь можно распределить слова? 3 класс
Русский язык
На какие 4 группы по написанию ь можно распределить слова? 3 класс
Ответ(ы):
Гость:
Мягкий знак не конце слова для смягчения(тенЬ, ленЬ); Разделительный мягкий знак(лисЬья, семЬя); Мягкий знак после шипящих(печЬ, жечЬ); Отсутствие или написание мягкого знака в суффиксах -ск- в названиях месяцев на л, н, р(июлЬский, апрелЬский); Мягкий знак в сложных числительных(пятЬдесят, семЬдесят)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
В 5 классе учатся 32 ученика,из них 7 учеников получили за контрольную работу по мат??матике отметку 5. Какая часть учеников класса получила за кон...
Математика
Помидоров собрали на 456 кг меньше,чем огурцов.Сколько кг огурцов собрали,если их м??сса в 4 раза больше чем помидоров?
Английский язык
Қазақ тiлi