На какие 4 группы по написанию ь можно распределить слова? 3 класс

Гость: Гость:

Мягкий знак не конце слова для смягчения(тенЬ, ленЬ); Разделительный мягкий знак(лисЬья, семЬя); Мягкий знак после шипящих(печЬ, жечЬ); Отсутствие или написание мягкого знака в суффиксах -ск- в названиях месяцев на л, н, р(июлЬский, апрелЬский); Мягкий знак в сложных числительных(пятЬдесят, семЬдесят)