Какие функции выполняет кровь

Биология
Какие функции выполняет кровь
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Транспортная,терморегулиция,трофическая,экссекреторная,защитная,регуляторная
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