На трех грузовиках привезли 180 мешков муки.Сколько потребуется грузовиков, чтобы ??оставить 420 таких же мешков муки?

Математика
На трех грузовиках привезли 180 мешков муки.Сколько потребуется грузовиков, чтобы ??оставить 420 таких же мешков муки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180:3=60(м) на 1 машине 420:60=7(гр.)
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