Укажи, какой частью речи выражены обстоятельства.Определи вид обстоятельств. В кустах звонко пискнула маленькая синичка.

Русский язык
Укажи, какой частью речи выражены обстоятельства.Определи вид обстоятельств. В кустах звонко пискнула маленькая синичка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Звонко(как?)-наречие. Вид обстоятельства: образ действия
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