Укажи, какой частью речи выражены обстоятельства.Определи вид обстоятельств. В кустах звонко пискнула маленькая синичка.
Русский язык
Укажи, какой частью речи выражены обстоятельства.Определи вид обстоятельств. В кустах звонко пискнула маленькая синичка.
Ответ(ы):
Гость:
Звонко(как?)-наречие. Вид обстоятельства: образ действия
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