Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток,а в среду таких же 13 курток.Всего на ??их израсходовали 72 м ткани.Сколько метров в каждый из этих дней?

Математика

Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток,а в среду таких же 13 курток.Всего на ??их израсходовали 72 м ткани.Сколько метров в каждый из этих дней?

Автор: Гость