Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток,а в среду таких же 13 курток.Всего на ??их израсходовали 72 м ткани.Сколько метров в каждый из этих дней?

Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток,а в среду таких же 13 курток.Всего на ??их израсходовали 72 м ткани.Сколько метров в каждый из этих дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11×3=33 в первый день 13×3=39 во 2 день.
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