Расстояние между городом и зимовкой 150км. Из города к зимовки выехали аэросани и д??игались со скоростью 60км\ч. В это же время на встречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км\ч. На каком расстоянии о...

Математика

Расстояние между городом и зимовкой 150км. Из города к зимовки выехали аэросани и д??игались со скоростью 60км\ч. В это же время на встречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км\ч. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость