Расстояние между городом и зимовкой 150км. Из города к зимовки выехали аэросани и д??игались со скоростью 60км\ч. В это же время на встречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км\ч. На каком расстоянии о...
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150км. Из города к зимовки выехали аэросани и д??игались со скоростью 60км\ч. В это же время на встречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км\ч. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?
Ответ(ы):
Гость:
За 2 часа они встретятся
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