Расставь недостающие запятые 45+615+3225=42,39
Математика
Расставь недостающие запятые 45+615+3225=42,39
Ответ(ы):
Гость:
4,5+6,15+32,25=42,9 Ты, видимо, тройку случайно написал (а)
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