Помогите разбить на слоги цепь,уши,витрина,сорока,рисунок,астра,сыр
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Помогите разбить на слоги цепь,уши,витрина,сорока,рисунок,астра,сыр
Ответ(ы):
Гость:
Цепь, у-ши, вит-ри-на, со-ро-ка, ри-су-нок, аст-ра, сыр
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