Помогите разбить на слоги цепь,уши,витрина,сорока,рисунок,астра,сыр

Русский язык
Помогите разбить на слоги цепь,уши,витрина,сорока,рисунок,астра,сыр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цепь, у-ши, вит-ри-на, со-ро-ка, ри-су-нок, аст-ра, сыр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинения про лета мне кароткое сочинения
Ответить
Химия
Вычислите массу диоксида углерода,который образуется при полном сгорании ацетил??на C2H2 массой 260 г.)))) Напишите пожалуйста дано и решение)) про...
Ответить
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150км. Из города к зимовки выехали аэросани и д??игались со скоростью 60км\ч. В это же время на встречу им из...
Ответить
Математика
Задача Катер прошел расстояние между пристанями туда и обратно за 4.5 часа.Скорость течения реки 2 км в час.Собственная скорость катера 18 км в ...
Ответить
Математика
Расставь недостающие запятые 45+615+3225=42,39
Ответить