Помогите написать сочинения про лета мне кароткое сочинения
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Помогите написать сочинения про лета мне кароткое сочинения
Ответ(ы):
Гость:
Я играл в футбол летом.на нас все смотрели,но нам все равно
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