Ателье получило 9 рулонов шерстяной ткани,по 36м в каждом.Из половины всей ткани сш??ли 54 одинаковых костюма,а из остальной ткани платья.Сколько сшили ткани если на каждое идёт на 1 м ткани меньше чем на костюм

Математика

Ателье получило 9 рулонов шерстяной ткани,по 36м в каждом.Из половины всей ткани сш??ли 54 одинаковых костюма,а из остальной ткани платья.Сколько сшили ткани если на каждое идёт на 1 м ткани меньше чем на костюм

Автор: Гость