Ателье получило 9 рулонов шерстяной ткани,по 36м в каждом.Из половины всей ткани сш??ли 54 одинаковых костюма,а из остальной ткани платья.Сколько сшили ткани если на каждое идёт на 1 м ткани меньше чем на костюм
Математика
Ателье получило 9 рулонов шерстяной ткани,по 36м в каждом.Из половины всей ткани сш??ли 54 одинаковых костюма,а из остальной ткани платья.Сколько сшили ткани если на каждое идёт на 1 м ткани меньше чем на костюм
Ответ(ы):
Гость:
1. 9*36 = 324 (м) - всего ткани. 2. 324:2 = 162 (м) - пошло на костюмы. 3. 162:54 = 3 (м) - пошло на 1 костюм. 4. 3-1 = 2 (м) - идет на 1 платье. 5. 162:2 = 81 (пл) - сшили платье. Ответ: Сшили 81 платье.
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