Что это за фразеологизм Фразеологизм со значением "человек у которого можно узнать ответ на любой вопрос,,
Русский язык
Что это за фразеологизм Фразеологизм со значением "человек у которого можно узнать ответ на любой вопрос,,
Ответ(ы):
Гость:
Семи пядей во лбу ............................
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