Неподвижные живые организмы, которые способны выделять кислород?

Биология
Неподвижные живые организмы, которые способны выделять кислород?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неподвижные живые организмы, которые способны выделать кислород это растения. 
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