Помогите написать сочинение на тему "один день в саванне или в сахаре"

География
Помогите написать сочинение на тему "один день в саванне или в сахаре"
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