Расположи 10 точек на 5 отрезках так, чтобы на каждом отрезке было по 4 точки.

Математика
Расположи 10 точек на 5 отрезках так, чтобы на каждом отрезке было по 4 точки.
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