Расположите данные однокоренные слова с учетом последовательности их друг от друга 1. Краешек, окраина, край , крайний, крайность. 2.Листик, листочек, листок,лист, листовой, листопад,безлистный.3.Бумажка, бумажонка, бумажный, б...
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Расположите данные однокоренные слова с учетом последовательности их друг от друга 1. Краешек, окраина, край , крайний, крайность. 2.Листик, листочек, листок,лист, листовой, листопад,безлистный.3.Бумажка, бумажонка, бумажный, бумага, бумажник. 4.дождинка, дождик, дождевой, дождь, дождевик, дождевичок, дождливость, дождичек, дождливый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Край, окраина, крайний, краешек, крайность 2. Лист. листик, листок, листовой, листопад, безлистный 3. Бумага, бумажка, бумажный, бумажник. бумажонка. 4. Дождь, дождик, дождевик, дождинка, дождевой, дождичек, дождливый, дождевичок, дождливость, дождливный
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