Расположите данные однокоренные слова с учетом последовательности их друг от друга 1. Краешек, окраина, край , крайний, крайность. 2.Листик, листочек, листок,лист, листовой, листопад,безлистный.3.Бумажка, бумажонка, бумажный, б...

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Расположите данные однокоренные слова с учетом последовательности их друг от друга 1. Краешек, окраина, край , крайний, крайность. 2.Листик, листочек, листок,лист, листовой, листопад,безлистный.3.Бумажка, бумажонка, бумажный, бумага, бумажник. 4.дождинка, дождик, дождевой, дождь, дождевик, дождевичок, дождливость, дождичек, дождливый

Автор: Гость