Расположите события в хронологической последовательности ответ внесите в таблицу в виде последовательности букв а) постройка пирамиды Хеопса б) появление неандертальца в) обьеденение верхнего и нижнего египта г) возникнове...

История

Расположите события в хронологической последовательности ответ внесите в таблицу в виде последовательности букв а) постройка пирамиды Хеопса б) появление неандертальца в) обьеденение верхнего и нижнего египта г) возникновение скотоводства д) формирование ОТВЕТ:

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