Расположите в хронологическом порядке: а) учреждение Правительствующего сената; б) основание Санкт-Петербурга; в)первый азовский поход Петра 1; г) принятие Табели о рангах; д) великое посольство; е) начало преобразования ...

История

Расположите в хронологическом порядке: а) учреждение Правительствующего сената; б) основание Санкт-Петербурга; в)первый азовский поход Петра 1; г) принятие Табели о рангах; д) великое посольство; е) начало преобразования российской армии в регулярную; ж) введение новой системы летосчисления от Рождества Христова; з) принятие Петром 1 титула "император" и превращение России в империю; и) первая морская победа русского флота у мыса Гангут. Помогите пожалуйста)

Автор: Гость