Расположите в хронологическом порядке: а) учреждение Правительствующего сената; б) основание Санкт-Петербурга; в)первый азовский поход Петра 1; г) принятие Табели о рангах; д) великое посольство; е) начало преобразования ...
История
Расположите в хронологическом порядке: а) учреждение Правительствующего сената; б) основание Санкт-Петербурга; в)первый азовский поход Петра 1; г) принятие Табели о рангах; д) великое посольство; е) начало преобразования российской армии в регулярную; ж) введение новой системы летосчисления от Рождества Христова; з) принятие Петром 1 титула "император" и превращение России в империю; и) первая морская победа русского флота у мыса Гангут. Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в) 1-й поход на Азов Петра I --1695г. 2. д) великое посольство -- 1697-1698гг. 3. ж) новое летоисчисление -- 1700г. 4. б) основание Санкт-Петербурга -- 1703г. 5. е) нач. преоб. российской армии в регулярную -- 1705г. 6. а) учреждение Сената -- 1711г. 7. и) победа у мыса Гангут -- 1714г. 8. з) титул "императора" Петру I и провозгл. России империей --1721г. 9. г) Табель о рангах -- 1722г.
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