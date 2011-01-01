Распределите слова по двум группам: а) слова, в которых произношение совпадает с н??писанием; б) слова, в которых произношение отличается от написания. междугородный, Кузьминична, Никитична, коричневый, скучно, пустячный, стр...
Русский язык
Распределите слова по двум группам: а) слова, в которых произношение совпадает с н??писанием; б) слова, в которых произношение отличается от написания. междугородный, Кузьминична, Никитична, коричневый, скучно, пустячный, стрелочник, скворечник, порядочный, речной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)никитична, скучно, стрелочник, скворечник. б)муждугородный, кузьминична, коричневый, пустячный, порядочный, речной.
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