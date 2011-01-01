Распределите слова по двум группам: а) слова, в которых произношение совпадает с н??писанием; б) слова, в которых произношение отличается от написания. междугородный, Кузьминична, Никитична, коричневый, скучно, пустячный, стр...

Русский язык

Распределите слова по двум группам: а) слова, в которых произношение совпадает с н??писанием; б) слова, в которых произношение отличается от написания. междугородный, Кузьминична, Никитична, коричневый, скучно, пустячный, стрелочник, скворечник, порядочный, речной.

Автор: Гость