В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) вод??р...сли, прил...гательное,пр...грамнный. 2) предст...ление,э кзам...новать, уг...сающий. 3) зан...мать,б...рюзовый, тр...Буна.
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В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) вод??р...сли, прил...гательное,пр...грамнный. 2) предст...ление,э кзам...новать, уг...сающий. 3) зан...мать,б...рюзовый, тр...Буна.
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Представление. Экзаменовать. Угасающий. Выбирай 2
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