В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) вод??р...сли, прил...гательное,пр...грамнный. 2) предст...ление,э кзам...новать, уг...сающий. 3) зан...мать,б...рюзовый, тр...Буна.

Русский язык

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) вод??р...сли, прил...гательное,пр...грамнный. 2) предст...ление,э кзам...новать, уг...сающий. 3) зан...мать,б...рюзовый, тр...Буна.

Автор: Гость