Нужны фразеологизмы по 1-2 примера: 1.Бытовые ситуации 2.Из фольклора 3.Из профессий 4.Из художественных произведений 5.Мифы и Легенды 6. Из Библии

Гость: Гость:

1) Крыша съехала(чердак поехал), нагнетать обстановку 2) Зубы заговаривать, Кромешная тьма, Душа ушла в пятки, Родился в рубашке, 3 играть первую скрипку. Стричь под одну гребенку 4 Счастливые часов не наблюдают. .Служить бы рад- прислуживаться тошно. 5 Яблоко раздора ВЗГЛЯД МЕДУЗЫ 6 Ждать до второго пришествия Запретный плод