Вопрос №3 пожалуйста очень-очень срочно

Обществознание
Вопрос №3 пожалуйста очень-очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муки совести: переживание по поводу своего плохого поступка (злодеяния) Угрызения совести: раскаяние Нечистая совесть: то чувство, когда ты совершил плохой поступок (злодеяния) Спокойная совесть: человек, который не видит за собой никаких плохих поступков (злодеяний).
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