Вопрос №3 пожалуйста очень-очень срочно

Гость: Гость:

Муки совести: переживание по поводу своего плохого поступка (злодеяния) Угрызения совести: раскаяние Нечистая совесть: то чувство, когда ты совершил плохой поступок (злодеяния) Спокойная совесть: человек, который не видит за собой никаких плохих поступков (злодеяний).