Положение италии конце 19 века

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Начало 19 века в Италии ознаменовалось новым вторжением армий Наполеона. К 1806 г. вся страна, кроме островов Сицилия и Сардиния, оказалась под властью французов. Наполеоннеоднократно менял территориальное устройство Италии. Северные области и часть папских владений с Римом были включены в состав Французской империи, на престол Неаполитанского королевства сначала был посажен брат Наполеона Жозеф, а затем его зять И. Мюрат. В период французского господства в Италии были проведены важные преобразования, ускорившие развитие капитализма: отменены цеховые ограничения и таможенные пошлины, вводились передовые для своего времени законы Гражданский и Торговый кодексы. За полтора десятилетия произошли серьезные перемены в буржуазном переустройстве итальянского общества. В то же время Италия подвергалась усиленной экономической эксплуатации, превращалась в поставщика сырья и рекрутов для Франции. В стране росло недовольство французским оккупационным режимом, которое вылилось в подпольное антифранцузское движение. Возникли многочисленные патриотические тайные общества, зародилось движение карбонариев, которые предприняли несколько неудавшихся попыток начать восстание против французов на юге Италии. В стране разворачивалось движение Рисорджименто. использована информация с сайта.