ЛР 3 «Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки» Цель: Определить черты сходства и различия в строении эритроцитов человека и лягушки. Ход работы 1. Рассмотрите изображения микропрепаратов крови человека и...

Биология

ЛР 3 «Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки» Цель: Определить черты сходства и различия в строении эритроцитов человека и лягушки. Ход работы 1. Рассмотрите изображения микропрепаратов крови человека и лягушки. Сравните размеры эритроцитов, форму, наличие ядра. Кровь лягушки Кровь человека 2. Зарисуйте несколько эритроцитов человека и лягушки (вид прямо, вид сбоку) 3.Сравните размеры эритроцитов при одинаковом увеличении 4. По результатам наблюдения заполните таблицу Относительные размеры клеток Форма клетки Наличие ядра Окраска цитоплазмы клеток Эритроциты человека Эритроциты лягушки 4. Почему эритроциты, при рассматривании под большим увеличением, просвечивают посредине? Чем определяется окраска цитоплазмы? Чья кровь переносит больше кислорода: человека или лягушки? Почему?

Автор: Гость