1. Организация управления предприятием называется: 1) маркетинг; 2) бухгалтерский учет; 3) менеджмент; 4) экономика. 2. Постановка целей и определение путей достижения этих целей деятельности предприятия в теории управлени...

Обществознание

1. Организация управления предприятием называется: 1) маркетинг; 2) бухгалтерский учет; 3) менеджмент; 4) экономика. 2. Постановка целей и определение путей достижения этих целей деятельности предприятия в теории управления называется: 1) организация; 2) планирование; 3) руководство; 4) контроль. 3. Мотивация работников, как метод в менеджменте, является составной частью функции: 1) организации; 2) планирования; 3) руководства; 4) контроля. 4. Как называется функция менеджмента, содержанием которой является распределение работ среди людей или отдельных групп на предприятии? 1) Функция организации; 2) планирования; 3) руководства; 4) контроля. 5. Разработка стратегии продаж продукции предприятия является содержанием деятельности: 1) менеджмента; 2) маркетинга; 3) лизинга; 4) франчайзинга. 6. Изучение мотивации покупок и поведения потребителей связано: 1) с географической сегментацией; 2) демографической сегментацией; 3) психографической сегментацией; 4) поведенческой сегментацией. 7. Метод «снятия сливок» характерен для ценовой политики фирм, которые хотят: 1) сделать продажи массовыми; 2) завоевать рынок, вытеснив конкурентов; 3) возместить огромные средства, затраченные на технически сложную наукоемкую продукцию; 4) получить наибольшую прибыль. 8. Метод «цены проникновения» характерен для ценовой политики фирм, которые хотят: 1) получить максимальную прибыль; 2) уйти от высоких налогов; 3) захватить рынок; 4) победить конкурентов. 9. Стимулирование сбыта в теории маркетинга связано: 1) с понижением цен; 2) повышением качества продукции; 3) увеличением ассортимента; 4) рекламой. 10. Кто такой топ-менеджер? 1) Владелец фирмы; 2) менеджер низшего звена; 3) менеджер среднего звена; 4) менеджер высшего звена

Автор: Гость