Образуйте глагол жить с приставкави по, на, вы, до, про, с ,пере составьте с ними СЛО??ОСОЧЕТАНИЯ ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО ИХ ЗНАЧЕНИЕ

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Образуйте глагол жить с приставкави по, на, вы, до, про, с ,пере составьте с ними СЛО??ОСОЧЕТАНИЯ ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО ИХ ЗНАЧЕНИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожить счастливо.нажить капитал.выжить.дожить здоровым.прожить красиво.сжить.пережить беду.
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