Составьте формулы высших оксидов для неметаллов
Химия
Составьте формулы высших оксидов для неметаллов
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Для 3 группы Э2О3 для 4 ЭО2 для 5 Э2О5 для 6 ЭО3 для 7 Э2О7 для 8 ЭО4
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