Ласточка летит со скоростью 1600м/сек, скорость полета скворца составляет 3/4 от скорости ласточки, скорость ястреба - 7/10 от скорости ласточки, найдите скорость ролета скворца и ястреба
Математика
Ласточка летит со скоростью 1600м/сек, скорость полета скворца составляет 3/4 от скорости ласточки, скорость ястреба - 7/10 от скорости ласточки, найдите скорость ролета скворца и ястреба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 1600:4*3=1200 м/сек (скорость скверца) 1600:10*7=1180 м/сек (ястреба)
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