Ласточка летит со скоростью 1600м/сек, скорость полета скворца составляет 3/4 от скорости ласточки, скорость ястреба - 7/10 от скорости ласточки, найдите скорость ролета скворца и ястреба

Математика

Ласточка летит со скоростью 1600м/сек, скорость полета скворца составляет 3/4 от скорости ласточки, скорость ястреба - 7/10 от скорости ласточки, найдите скорость ролета скворца и ястреба

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