Каковы основные источники обогащения католической церкви?
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Каковы основные источники обогащения католической церкви?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция любой церкви-обогащение за счёт прихожан. Католическая церковь не является исключением...
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