Связь невидимых нитей между живой и неживой природой

Окружающий мир
Связь невидимых нитей между живой и неживой природой
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Гость:
Например:симбиоз, использование неживой природы животными. Для маскировки, еды, отдачи тепла.
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