Помогите разобрать слово из хвойного фонетически

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Помогите разобрать слово из хвойного фонетически
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвойного-3слога Х-согласный, твердый, глухой. В-согласный, твёрдый, звонкий. О- гласная,ударная. Й-согласный, мягкий, звонкий. Н-согласный, твёрдый, звонкий. О-гласный, безударный. Г-согласный, звонкий, твёрдый. О-гласный, безударный. 8букв 8звуков
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