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Распространённое предложение со словом бескрайний
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Распространённое предложение со словом бескрайний
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Повсюду простирался бескрайний хвойный лес
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