Рассчитать относительную плотность кислорода по азоту и по воздуху
Химия
Рассчитать относительную плотность кислорода по азоту и по воздуху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О2/N2=32/28=1.14 O2/29=32/29=1.13
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