Рассказ чучело ,как однаклассники лены узнали правду?
Литература
Рассказ чучело ,как однаклассники лены узнали правду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноклассники Лены узнали правду перед отъездом семьи Бессольцевых. В классе все начали обсуждать Лену и Маргарита Ивановна рассказала, что именно Дима, а не Лена, рассказал о походе класса в кино.
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