Рассказ на английском языке о родственнике
Английский язык
Рассказ на английском языке о родственнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My mum,my dad, .....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Десять человек сдавали экзамен. Они вытягивали билеты наугад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билет из...
Другие предметы
Как можно описать по этому плану Зимний дворец? Помогите, пожалуйста! Описание произведения архитектуры. 1. Принадлежность к культурно-историче...
Математика
Информатика
Математика