Рассказ о древнеегипетской школе. Отличия и сходства с нынешней школой

Гость: Гость:

"В Древнем Египте существовали школы для обучения мальчиков. С появлением научных знаний и письменности государству нужны были грамотные люди. Поэтому фараоны отдавали распоряжения об учреждении всё новых школ. Главной целью обучения было: подготовить чиновников, владевших письмом и математическими расчётами. Обучение было платным, и позволить себе образование детей могли лишь состоятельные египтяне. Срок обучен и был длительным (с 5 до 17 лет). В школах в основном учили письму и счёту. Из-за дороговизны папируса на нём писали лишь старшие ученики, младшие для письма использовали глиняные черепки." Наверное на основе этого что-нибудь "накропаю"))))Дополнен 2 года назадСпасибо всем!!! Сейчас немного сложилась картинка в голове. Сажусь писать)))Дополнен 2 года назадСразу оговорюсь, задача состояла в том, чтобы написать (как бы) продолжение на предыдущее сочинение, тема которого была: "Как я жил в родовой общине". Но, поскольку, со времен родовой общины прошел не один век, я написала сочинение так как написала) . " Когда-то, мой далекий предок Тумба-юмба рассказывал о своей жизни в родовой общине. Таперь я, Хремет, расскажу о своей учебе в школе. Я живу в Египте. Наша семья знатная и богатая, поэтому мои родители смогли отдать меня в школу для обучения. В египетских школах учатся только мальчики, с пяти до семнадцати лет. Государству нужны грамотные люди. В школе нас учат чтению, письму и счету. Сейчас, я пишу на полированных пластинках известняка тростниковой палочкой. А когда я стану старше, мне разрешат писать на дорогом папирусе. На нем я буду переписывать красными и черными чернилами религиозные тексты. Много времени в нашей школе уделяют рисованию и заучиванию священных текстов. И все это для того, чтобы я, когда вырасту, стал чиновником и служил фараону. " (Если можно, знаки препинания проверьте тоже)