Рассказ о Петербурге времени Екатерины Великой от имени его жителя

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Продолжательницей дел Петра Великого стала императрица Екатерина 2. укреплялось крепостное право. крестьян дарили,продавали,наказывали за любую провинность . во время правления Екатерины 2 в России вспыхнула крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. в роскошное убранство оделась новая столица России -Санкт-Петербург. были построены Эрмитаж и зимний дворец,гранитные набережные Невы. Сады и парки столицы стали украшать чугунные решётки.