Рассказ о Петербурге времени Екатерины Великой от имени его жителя

Окружающий мир
Рассказ о Петербурге времени Екатерины Великой от имени его жителя
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Автор: Гость
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Гость:
Продолжательницей дел Петра Великого стала императрица Екатерина 2.  укреплялось крепостное право. крестьян дарили,продавали,наказывали за любую провинность . во время правления Екатерины 2 в России вспыхнула крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва.  в роскошное убранство оделась новая столица России -Санкт-Петербург. были построены Эрмитаж и зимний дворец,гранитные набережные Невы. Сады  и парки столицы стали украшать  чугунные решётки.
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