Рассказ о том как ты стараешься сохранить мир в семье, делать добрые дела, помогат?? своим близким
Литература
Рассказ о том как ты стараешься сохранить мир в семье, делать добрые дела, помогат?? своим близким
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю свою семью и поэтому сохроню и зашешю свою семью я буду каждый дегь помогать маме вовсём и папе сестре брату только ради их шястие, делать добрые дела я люблю я делаю добрые дела больше всего в семье ну и конечно в жизни я помогать люблю, иногда я помогаю близким родственикам и так далее. Я люблю свою семью и делать добро
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