Рассказ от лица народа на которых напали норманны спасибки:)

Гость: Гость:

С мысов Шотландского берега в солнечный день мы давно уже увидели приближение самого страшного нашего горя -норманнов. Их низкие лодки под прямоугольным парусом - дракары, легко вошли в мелкую бухту. Когда они высадились в прибрежной роще около нашей деревни в деревне не осталось уже ни одного человека - все гонимые страхом, устремились в близлежащий монастырь и с высоких монастырских стен со стенаниями наблюдали как все сделанное в течение многих лет либо уносилось на корабль, либо предавалось огню. Нам трудно было удержаться от страха только увидев наших мучителей - высокие бородатые люди, в шлемах с рогами и огромными секирами и моргенштернами (металлический шар с шипами на цепи-примечание). Забрав все из нашей деревни, что можно было забрать они ушли на дракары, и те с быстротой ласточки вышли из бухты.