Расскажите о размещении крупных форм рельефа на территории россии
География
Расскажите о размещении крупных форм рельефа на территории россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупные формы рельфа образуются в основном на границах литосферных плит а также (в России) там где сползал ледник несколько миллионов лет назад, Также размещение крупных форм рельефа зависит от внешних процессов т. е. от выветривания и т. д
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