Расскажите о жизни крестьян по плану а) Орудие труда б) хозяйство в) жилище г) пища Заранее спасибо)

История

Расскажите о жизни крестьян по плану а) Орудие труда б) хозяйство в) жилище г) пища Заранее спасибо)

Автор: Гость