Расскажите о жизни крестьян по плану а) Орудие труда б) хозяйство в) жилище г) пища Заранее спасибо)

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Расскажите о жизни крестьян по плану а) Орудие труда б) хозяйство в) жилище г) пища Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-мотыги,палки-копалки,серпы 2-избы,животные,собака,выращивание овощей и фруктов,земледелие 3-изба с хоромами-в основном 2-3 комнаты уже считались огромными хоромами 4-картофель,редис,квас,брага,пшено,семечки,каша,супы,отвары,настои,морсы,первые консервации овощей,хлеб,молоко-кефир,первые йогурты.
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