Рассмотри рисунок обясните равенство вычесли разными спсобами .4*9-4*3, 4*8-4*5, 4*6-4*4.
Математика
Рассмотри рисунок обясните равенство вычесли разными спсобами .4*9-4*3, 4*8-4*5, 4*6-4*4.
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 1) 4*9-4*3 36-12 24 1. 2) 4*(9-3) 4*6 24 2. 1)4*8-4*5 32-20 12 2. 2)4*(8-5) 4*3 12 3. 1)4*6-4*4 24-16 8 3. 2)4*(6-4) 4*2 8
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