Рассмотри рисунок.составь и напеши по нему небольшой рассказ 5-6 предложений.найди и подчеркни подлежащие,дополнения,обстоятельства.

Гость: Гость:

Сегодня на уроки труда мы шили себе костюмы. Катя уже сшила себе костюм и мерила учитель похвалил Катю. Остальные шили себе костюмы .Оля шила костюм зайчика. Вика шила костюм лисички. А Лена решила сшить себе костюм золушки . В конце урока все сшили себе костюмы и получили пятёрки. 1 предложение) Подлежащие - мы. Дополнение - костюмы. Обстоятельство - на уроки. 2 предложение) Подлежащее - Катя. Дополнение - Катю. Обстоятельство - нет. 3) Подлежащие - остальные. Дополнение - костюмы. Обстоятельство - нет. 4) Подлежащие - Оля. Дополнение - зайчика , костюм. Обстоятельства - нет. 5 предложение ) Подлежащие - Вика. Дополнение - костюм , лисички. Обстоятельство - нет. 6) Подлежащие - Лена. Дополнение - себе , золушки. Обстоятельство - нет. 7) Подлежащие - все. Дополнение - урока. Обстоятельство - в конце.