Рассмотри рисунок.составь и напеши по нему небольшой рассказ 5-6 предложений.найди и подчеркни подлежащие,дополнения,обстоятельства.

Русский язык
Рассмотри рисунок.составь и напеши по нему небольшой рассказ 5-6 предложений.найди и подчеркни подлежащие,дополнения,обстоятельства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня на уроки труда мы шили себе костюмы. Катя уже сшила себе костюм и мерила учитель похвалил Катю. Остальные шили себе костюмы .Оля шила костюм зайчика. Вика шила костюм лисички. А Лена решила сшить себе костюм золушки . В конце урока все сшили себе костюмы и получили пятёрки.  1 предложение) Подлежащие - мы. Дополнение - костюмы. Обстоятельство - на уроки. 2 предложение) Подлежащее - Катя. Дополнение - Катю. Обстоятельство - нет. 3) Подлежащие - остальные. Дополнение - костюмы. Обстоятельство - нет. 4) Подлежащие - Оля. Дополнение - зайчика , костюм. Обстоятельства - нет. 5 предложение ) Подлежащие - Вика. Дополнение - костюм , лисички. Обстоятельство - нет. 6) Подлежащие - Лена. Дополнение - себе , золушки. Обстоятельство - нет.  7) Подлежащие - все. Дополнение - урока. Обстоятельство - в конце.
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