Рассмотри рисунок. Составь предложения, используя слова, отвечающие на вопросы: г??е? куда? когда? как?

Русский язык
Рассмотри рисунок. Составь предложения, используя слова, отвечающие на вопросы: г??е? куда? когда? как?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошел (куда?) в школу, я иду в кинотеатр (когда?) завтра, я иду в зоопарк (как?) на машине, мы встретимся (где?) у магазина.
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