В хозяйстве у крестьянина 3 лошади и 4 коровы. Лошади требуется 9 пудов сена , а трём коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошедям. Сколько пудов сена надо заготовить крестьянину для своих лошадей и коров на 9 месяцев?

Математика

В хозяйстве у крестьянина 3 лошади и 4 коровы. Лошади требуется 9 пудов сена , а трём коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошедям. Сколько пудов сена надо заготовить крестьянину для своих лошадей и коров на 9 месяцев?

Автор: Гость