В хозяйстве у крестьянина 3 лошади и 4 коровы. Лошади требуется 9 пудов сена , а трём коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошедям. Сколько пудов сена надо заготовить крестьянину для своих лошадей и коров на 9 месяцев?
Математика
В хозяйстве у крестьянина 3 лошади и 4 коровы. Лошади требуется 9 пудов сена , а трём коровам - столько сена,сколько хватило бы семи лошедям. Сколько пудов сена надо заготовить крестьянину для своих лошадей и коров на 9 месяцев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9*7=63 пудов сена- 3 коровам 2)63:3*4=84 пудов сена- 4 коровам 3)9*3=27 пудов сена- 3 лошадям 4)84+27=111 пудов сена- лошадям и коровам
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