. Распределите правильно партии, формы правления и лидеров указанных стран в табл??цу

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. Распределите правильно партии, формы правления и лидеров указанных стран в табл??цу
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Гость:
Сша Б.Обама Президентская республика Республиканцы и демократы Великобритания Д.Кэмерон Парламентская монархия Консерваторы и Лейбористы Германия Меркель Парламентская Республика ХДС ХСС Франция Ф. Оланд Президентская республика НФ ФСП
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