. Распределите правильно партии, формы правления и лидеров указанных стран в табл??цу
История
. Распределите правильно партии, формы правления и лидеров указанных стран в табл??цу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сша Б.Обама Президентская республика Республиканцы и демократы Великобритания Д.Кэмерон Парламентская монархия Консерваторы и Лейбористы Германия Меркель Парламентская Республика ХДС ХСС Франция Ф. Оланд Президентская республика НФ ФСП
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Окружающий мир
Математика
начерти прямоугольник у которого одна сторона в 4 раза больше И на 75 миллиметров б??льше чем другая.